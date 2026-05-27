Eskişehir\'de Sarmaşıklarla Kaplı Apartman

Eskişehir'de bir apartmanın dış cephesini tamamen kaplayan sarmaşıklar, görenlerin ilgisini çekiyor.
İstiklal Mahallesi Karagül Sokak üzerindeki çok katlı binanın dış duvarları, yıllar içinde büyüyen sarmaşıklarla kaplandı. Salkım salkım aşağı süzülen yeşil yapraklar, yoldan geçen vatandaşlara görsel şölen sunuyor. Sokakta adeta doğal bir duvar oluşturan bitki örtüsü, mahallenin simgesi haline geldi. - ESKİŞEHİR
