Eskişehir\'de \'Sevgililer Parkı\' Kayboldu

Eskişehir'de emekli esnaf Memduh Çetin'in hasta eşi için oluşturduğu 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı', yaşadığı binanın kentsel dönüşüme girmesiyle birlikte kaldırıldı. Memduh amcanın önüne park yaptığı bina çevresinin eski renkli görüntüsünden eser kalmadığı görüldü.

Emekli esnaf Memduh Çetin, 19 yıl önce beyin kanaması sonucu felç geçiren 59 yıllık hayat arkadaşı Mücella Çetin için Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Dural Sokak'taki evlerinin önünü çiçekler ve ağaçlarla donatmıştı. 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı' adı ile bilinen alan, yıllar boyunca bulunduğu sokağa renk katmış, çeşitli basın organlarında da çok defa yer bulmuştu. Memduh amcanın yaşadığı 2 katlı bina, yakın zamanda kentsel dönüşüme girdi. Kentsel dönüşüm kararıyla birlikte binadaki daireler tahliye edilirken, 'Sevgililer ve Aşıklar' parkı da kaldırıldı. Hem önü hem de içi boş olan binanın çevresinde oluşan görüntü, eski günleri arattı. - ESKİŞEHİR