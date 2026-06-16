Eskişehir'de Sıcaklık 38 Dereceye Yükselecek - Son Dakika
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Eskişehir'de Sıcaklık 38 Dereceye Yükselecek

16.06.2026 09:28
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Eskişehir'de hava sıcaklıkları 2-4 derece artarak Sarıcakaya'da 38 dereceye ulaşması bekleniyor.

Eskişehir'de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı, Sarıcakaya ilçesinde 38 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Sarıcakaya, 33 derece ile Odunpazarı ve Alpu ilçelerinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir'de Sıcaklık 38 Dereceye Yükselecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Sıcaklık 38 Dereceye Yükselecek - Son Dakika
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