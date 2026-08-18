Eskişehir'de Sıcaklık 38 Dereceye Yükselecek - Son Dakika
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Eskişehir'de Sıcaklık 38 Dereceye Yükselecek

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Sarıcakaya'da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaşacak, rüzgar ise orta kuvvette esecek.

Eskişehir'de 1 ila 3 derece artması beklenen hava sıcaklığının Sarıcakaya ilçesinde 38 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın Eskişehir'in güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden, bugün öğle saatlerinde ve akşam saatlerinde orta kuvvette, sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Sarıcakaya ve 37 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir'de Sıcaklık 38 Dereceye Yükselecek - Son Dakika

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