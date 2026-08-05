Eskişehir'de Sıcaklık 39 Dereceye Ulaşacak - Son Dakika
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Eskişehir'de Sıcaklık 39 Dereceye Ulaşacak

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Eskişehir'de hava sıcaklığı 1-3 derece artarak Sarıcakaya'da 39 dereceye yükselecek.

Eskişehir'de 1 ila 3 derece artması beklenen hava sıcaklığının Sarıcakaya ilçesinde 39 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 39 derece ile Sarıcakaya ve 38 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir'de Sıcaklık 39 Dereceye Ulaşacak - Son Dakika

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