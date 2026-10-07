Eskişehir'de sıcaklıklar 1 ila 3 derece artacak, Mihalgazi'de 26 derece bekleniyor

Eskişehir ve çevresinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması beklenirken, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre, Eskişehir genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklıklarının kent genelinde 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 26 derece ile Mihalgazi'de 26 ve 25 derece ile Sarıcakaya ilçelerinde olacağı öngörülüyor.