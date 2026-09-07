Eskişehir'de sıcaklıklar 2 ila 4 derece düşecek

Eskişehir'de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette; bugün öğlen ve bu akşam saatlerinde orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 31 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.