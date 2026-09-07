Eskişehir'de sıcaklıklar 2 ila 4 derece düşecek - Son Dakika
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Eskişehir'de sıcaklıklar 2 ila 4 derece düşecek

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Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarına inecek. Bölgede havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken, en yüksek sıcaklık Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde 31 derece olacak.

Eskişehir'de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette; bugün öğlen ve bu akşam saatlerinde orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 31 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir'de sıcaklıklar 2 ila 4 derece düşecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de sıcaklıklar 2 ila 4 derece düşecek - Son Dakika
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