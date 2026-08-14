Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çöplüğünde bacağı kırık halde bulunan leylek 4 gündür yardım bekliyor - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çöplüğünde bacağı kırık halde bulunan leylek 4 gündür yardım bekliyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çöplüğünde bacağı kırık halde bulunan leylek 4 gündür yardım bekliyor
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi atık tesisinde bacağı kırılan leylek, 4 gündür yetkililerin ilgilenmemesi nedeniyle tedavisiz bekliyor. Hayvanseverler acil yardım çağrısı yapıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde bacağı kırık halde bulunan yaralı leylek, 4 gündür kurtarılmayı bekliyor. Yetkili birimlere yapılan tüm ihbarlara rağmen hayvana henüz hiçbir müdahalede bulunulmaması hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Olay, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tesis içerisinde elektrik direğine çarpması sonucunda bacağı kırılan ve bitkin halde yatan bir leylek olduğunu fark edildi. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yaralı hayvanı kendi imkanlarıyla bulunduğu alandan nakledemeyen hayvanseverler, tedavi sürecinin başlatılması amacıyla öncelikle tesisteki yetkililerle, ardından da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ilgili birimleriyle iletişime geçti. Yapılan ihbarların üzerinden 4 gün geçmesine rağmen bölgeye kimsenin gelmediği ve yaralı leyleğe herhangi bir tedavi uygulanmadığı öğrenildi. Terk edilen ve acı içinde bekleyen hayvanın durumuna üzülen vatandaşlar, yetkililerin bir an önce harekete geçmesini talep ediyor.

"Hayvan çaresiz 4 günden beri orada yatıyor"

Konu hakkında konuşan ve yetkililerden acil yardım beklediklerini belirten hayvansever Kemal Aybars, yaşanan duyarsızlığa sitem etti. Aybars, "Şimdi biz bu leyleği 4 gün önce ihbar ettik, tamam mı? Bizim ihbar etmemizle kalmadı, oradaki çöplükteki şirkete de söyledik, onlar da ihbar etti. Daha sonra belediyenin hayvanat bahçesi birimi değil de, onunla alakalı gene hayvanlarla ilgili bir birimine söyledik. Ya, kimse geri dönüş yapmadı. Yani sosyal medyadan paylaşalım dedik. Başka çaremiz de yok, sosyal medya bir güç işte. Hayvan çaresiz 4 günden beri orada yatıyor, bacağı kırılmış. Bir an önce müdahale edilmesini, bu canın kurtarılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Çevre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çöplüğünde bacağı kırık halde bulunan leylek 4 gündür yardım bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çöplüğünde bacağı kırık halde bulunan leylek 4 gündür yardım bekliyor - Son Dakika
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