Yol kenarına bırakılan mobilyalar ve atıkların önüne geçilemiyor
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Odunpazarı ilçesi Kırmızı Toprak Mahallesi Erenöz Sokak'ta yol kenarına bırakılan mobilya ve atıklar kötü görüntü oluşturuyor, kaldırımı kapatarak yaya geçişini zorlaştırıyor. Mahalle sakinleri belediye ekiplerinin atıkları toplamasını istiyor.
Eskişehir'de yol kenarına bırakılan mobilya ve atıklar sebebiyle ortaya çıkan kötü görüntü dikkat çekti.
Odunpazarı ilçesi Kırmızı Toprak Mahallesi Erenöz Sokak'ta yol kenarına çok sayıda mobilya ve atık malzeme bırakıldı. Sokakta kötü görüntü oluşturan atık maddeler, aynı zamanda kaldırımı da kapatarak yaya geçişlerini zorlaştırdı. Çevre sakinleri, halen aynı noktada bulunduğu belirtilen atıkların belediye ekiplerince toplanmasını istiyor.
Kaynak: İHA
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