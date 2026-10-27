Fethiye'de sağanak çiftçiyi olumsuz etkiledi, ev ve seralar sular altında kaldı - Son Dakika
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Fethiye'de sağanak çiftçiyi olumsuz etkiledi, ev ve seralar sular altında kaldı

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Fethiye\'de sağanak çiftçiyi olumsuz etkiledi, ev ve seralar sular altında kaldı
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Fethiye'de etkili olan sağanak yağış bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı. Ev ve iş yerlerinin yanı sıra çiftçilerin seraları da sular altında kaldı. Vatandaşlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken yollarda biriken su sürücülere zor anlar yaşattı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerinin yanı sıra çiftçilere ait seralar da sular altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, yollarda biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı ve çiftçiyi olumsuz etkiledi. İlçenin bazı mahallelerinde su baskınları meydana gelirken, ev ve iş yerleriyle birlikte çiftçilere ait seralar da taşkınlardan etkilendi. Ev ve iş yerlerine dolan sular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su baskınlarından etkilenen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Tarımsal üretimin yapıldığı seralarda da su baskınları yaşanırken, çiftçiler zarar gördü.

Sağanak yağış, trafikte de aksamalara neden oldu. İlçe genelindeki bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı noktalarda araçların biriken suların içerisinden güçlükle geçtiği görüldü.

Kaynak: İHA
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