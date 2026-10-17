Fırat Üniversitesi Konservatuvarı öğrencileri otobüste türküyle yolculara moral verdi

Fırat Üniversitesi Konservatuvarı öğrencileri, Elazığ Belediyesi Abdullahpaşa hattında sefer yapan otobüste gerçekleştirdikleri sürpriz müzik etkinliğiyle yolculara keyifli anlar yaşattı. Türkülerle renklenen yolculukta vatandaşların şaşkınlığı, yerini alkışlara ve tebessümlere bıraktı.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Konservatuvarı öğrencileri, günlük yaşamın koşuşturması içinde vatandaşlara moral vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Elazığ Belediyesi Abdullahpaşa hattında saat 18.30 seferini yapan otobüse binen konservatuvar öğrencileri, yolculuk sırasında enstrümanlar eşliğinde türkü söyleyerek otobüsü adeta bir türkü meclisine çevirdi. Beklemedikleri bir müzik etkinliğiyle karşılaşan yolcular, ilk anda şaşkınlık yaşarken, ilerleyen dakikalarda türkülere alkışlarla eşlik etti.

Konservatuvar öğrencilerinin gerçekleştirdiği etkinlik, yolcuların samimi tepkileri ve alkışlarıyla renkli görüntülere sahne oldu.