Fransa, 1900'den beri kaydedilen en sıcak yazını yaşadı; aşırı sıcaklarda 7 bin kişi öldü

Fransa'da 2026 yazı, ölçümlerin başladığı 1900 yılından bu yana ülke tarihinde kaydedilen "en sıcak yaz mevsimi" olarak kayıtlara geçti.

Fransa Çevre Bakanı Monique Barbut, Haziran-Ağustos aylarını kapsayan yaz iklim raporunun sunumunda konuştu. Bakan Barbut, Fransa'nın 2026 yılında aşırı sıcaklar, kuraklık ve büyük orman yangınlarıyla birlikte kayıtlara geçen "en sıcak yazını" yaşadığını ifade etti. Barbut, "1900'den beri ölçümlerin başladığı tarihten bu yana kaydedilen en sıcak yazı geride bıraktık" dedi. Barbut, "Ağustos ayının sonuna kadar orman yangınları, son 20 yılın ortalamasına göre 6 kat daha fazla alanı yakıp kül etti. 2026 yazı tarihe geçecek. Şimdi kendimize sormamız gereken soru şu: Bu nasıl hatırlanacak? Uzun bir rekor kırma serisinin ilki olarak mı, yoksa sera gazı emisyonlarını azaltarak uyum ve hafifletme konusunda zorlukların üstesinden geldiğimiz bir an olarak mı?" diye konuştu.

Fransa Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, ülkenin yaz boyu 53 gün boyunca sıcak hava dalgası şartları yaşadığı, bunun "tamamen eşi, benzeri görülmemiş bir sayı" olduğu belirtildi.

Fransa, dünyanın en hızlı ısınan kıtası olan Avrupa'yı kavuran yaz mevsiminin ardından Belçika ve İngiltere'den sonra tarihinin en sıcak yazının yaşayan ülkeler arasına katıldı.

En uzun sıcak hava dalgası rekoru

Fransa, Haziran sonlarında yaşanan ve yeni bir yoğunluk rekoru kıran bir sıcak hava dalgası da dahil olmak üzere birçok şiddetli sıcak hava dalgası yaşamıştı. Temmuz sonundan Ağustos ayına kadar uzanan bir diğer sıcak hava dalgası 23 gün sürmüş, daha önce 1983'te kırılan ülkenin "en uzun sıcak hava dalgası" rekorunu geride bırakmıştı. Bu dönemde ülke, birçok büyük orman yangınıyla sarsılmıştı.

Aşırı sıcaklarda 7 bin fazla ölüm

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist ise yaptığı açıklamada, bu yaz ülkeyi vuran kavurucu sıcak hava dalgaları sırasında Temmuz ayı sonu itibarıyla 7 binden fazla ölüm kaydedildiğini ve nihai verilerin önümüzdeki haftalarda açıklanacağını ifade etti.