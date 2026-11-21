Gaziantep'te çevre kirliliğine yol açan 3 araca zabıta yasal işlem uyguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kentin farklı noktalarında çevre denetimi yaptı. Denetimlerde 3 farklı bölgede gelişigüzel atık dökerek kirliliğe neden olan 3 ayrı araç tespit edildi; araçlara müdahale edildi ve sorumlulara yasal işlem uygulandı.
Gaziantep'te gelişigüzel atık dökerek çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen 3 ayrı araca zabıta ekiplerin yasal işlem uygulandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında rutin çevre denetimi yaptı. Yapılan denetimler sırasında kentin 3 farklı bölgesinde gelişigüzel atık dökerek çevre kirliliğine neden olan 3 ayrı araç tespit edildi. Söz konusu araçlara müdahale edilerek atık dökmeleri engellendi.
Zabıta ekipleri, sorumlular hakkında ise yasal işlem uyguladı.
Kaynak: İHA
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