Gaziantep'te dron destekli denetimde ateş yakan şahıslara zabıta yasal işlem uyguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te zabıtanın dron destekli denetiminde gelişigüzel ateş yakarak çevre kirliliğine yol açan şahıslar tespit edildi. Ekipler yoğun dumana neden olan ateşi söndürttü ve bu şahıslara yasal işlem uyguladı.
Gaziantep'te zabıta ekiplerinin dron destekli denetimlerinde gelişigüzel ateş yakarak çevre kirliliğine neden olduğu belirlenen şahıslara yasal işlem uygulandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı çevre ekipleri, çevre kirliliğinin engellenmesine yönelik rutin saha çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında hava kirliliğine neden olan dumanın kaynağı drone desteğiyle tespit edildi. Bölgeye ulaşan zabıta ekipleri, yoğun dumana ve çevre kirliliğine neden olan ateşi söndürttü.
Ekipler, çevre kirliliğine neden olan şahıslara ise yasal işlem uyguladı.
Kaynak: İHA
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