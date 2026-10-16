Gaziantep\'te Sağlıklı Kentler Birliği 46. Olağan Meclis Toplantısı başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 46. Olağan Meclis Toplantısı ve "Sağlıklı Kentlerde Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi" programı başladı. 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen programda sürdürülebilir kentleşme, atık yönetimi, çevresel dönüşüm ve bu alanlardaki yatırımların finansmanı ele alınıyor.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 46'ncı Olağan Meclis Toplantısı kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, yerel yönetimleri çevre ve sürdürülebilirlik gündeminde bir araya getirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, gerçekleştirilen açılış programında sağlıklı ve yaşanabilir kentlerin geleceğine yönelik çalışmaları gündeme taşıdı.

"Belediyeler ve sanayi iş birliğinde atıkların ekonomiye kazandırılması gerekiyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Sağlıklı Kentlerde Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi' açılış programında yaptığı konuşmada, "Şehirdeki altyapı sorunlarına yönelik olarak şehrin çamur sorununu çözmek adına Kocaeli ve Bursa'yı inceledik, çamuru yok edecek bilimsel bir sistem hazırladık ve kuraklık eylem planı üzerinde çalıştık. Atıkların ekonomiye kazandırılması için belediyeler ve sanayi arasında kalıcı iş birlikleri kurulması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz" dedi.

Şehir yönetiminde özellikle atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması için planlamalar yaptıklarını aktaran Başkan Fatma Şahin, "Atık ısıyı ve enerjiyi birlikte nasıl değerlendireceğiz, arıtılmış suyun yeniden kullanımını nasıl yaygınlaştıracağız, belediyelerle sanayi arasında kalıcı iş birliği platformlarını nasıl kuracağız, bugün bunların cevabını birlikte arayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanının 2053 sıfır emisyon hedefine ve Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çeken Şahin, geri dönüşüm oranını yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkardıklarını, yeni hedefin ise yüzde 60 oranına ulaşmak olduğunu belirtti. Şahin sözlerini, "Biz ne konuşursak şehir onu konuşuyor. Biz daha çok sağlık konuşacağız, doğa konuşacağız, insan konuşacağız, merhamet, şefkat, rahmet konuşacağız ve iyiler kazanacak" diyerek noktaladı.

"Belediyeler ve sanayi el ele birinin atığı, diğerinin ham maddesi olsun"

Başkan Fatma Şahin, konuşmasının ardından katılımcılara Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin iklim krizine karşı yaptığı çalışmaları sunum eşliğinde anlattı. Başkan Şahin sunumunda dirençli şehirlerin oluşumu, afetlere karşı yapılan çalışmalar, öngörü belediyeciliği ve yeşil şehir hedefiyle ilgili projeleri anlattı. Sunumunun devamında Şahin, projelerin hedefleri doğrultusundaki çıktıları katılımcılara, "Atıkları ekonomik değere dönüştürelim. Atık ısıyı ve enerjiyi birlikte değerlendirelim. Arıtılmış suyun yeniden kullanımını yaygınlaştıralım. Belediyelerle sanayi arasında kalıcı iş birliği platformları kuralım" dedi.

İklim krizi tamamen insan faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkmış bir durumdur

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, hem genel kurul hem de Sağlıklı Kentler Birliği programı için bir arada bulunduklarını hatırlatarak, "Doğanın kendi yapısından kaynaklanan afetler var. Ancak biz bu yıllarda, dozu ve şiddeti gittikçe artan başka bir afet yaşıyoruz: İklim krizi. İklim krizi tamamen insan faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkmış bir durumdur. Bunun her geçen yıl, her geçen gün biraz daha fazla doğru olduğunu görüyoruz. Maalesef bireysel olarak her bir insanın ve uygulanan politikalar nedeniyle yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin, bütün kamusal kurumların bu sürece ne kadar olumlu veya olumsuz katkı verdiklerini objektif olarak değerlendirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yaşanan iklim krizinde her bir insanın payı olduğunu söyleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, "Uygulanan yanlış politikaların ya da zamanında alınmamış önlemlerin de büyük sorumluluğu bulunuyor. Eğer geri dönülmez bir noktaya gidilirse insanlık için gerçekten çok ağır sonuçları olacak. Dünyanın belli bölgelerinde yaşamın tamamen son bulmak zorunda kalacağı bir noktaya gelinecek" dedi.

"Kentlerde kontrolsüz ve ani büyümeler olabiliyor"

Türkiye'de kırsalda yaşamın gittikçe azaldığına değinen Başkan Dr. Tugay, "Kentlerde kontrolsüz ve ani büyümeler olabiliyor. Kentlerin çevre ve insan sağlığı açısından yönetimi hayati öneme sahiptir. Sağlıksız bir çevreye sahip olan, havası kirli, trafiği sorunlu, insanların yeşil alana yeterince ulaşamadığı bir kentte yaşayan insanların sağlıklı olmasını beklememiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Atık yönetiminin bir farkındalık, bilinç ve kültür meselesi olduğunu söyleyen Başkan Dr. Tugay, "Atığın yönetilmesiyle ilgili eksiklerin ve hataların bizlere nasıl bir fatura çıkardığını herkesin idrak etmesi gerekir. Atık azaltılabilir ve oluşmak zorunda olan atık doğru bir yönetimle tamamen bertaraf edilebilir" diye konuştu.

Başkan Dr. Tugay, geçmişten bu yana Sağlıklı Kentler Birliği'nin siyaset üstü bir kurum niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Ben başkan olduğum sürece de hiçbir siyasetin gölgesinde kalmadan, tam bir uyum ve iş birliği içerisinde, yöneticilerimizin desteğiyle tüm kurumlarımızla ortak çalışacak bir yapıdır. Üye sayımız artacak, daha çok çalışacak, ülkemizin dört bir köşesine ayrım yapmadan hizmet götürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Programın Gaziantep'te yapılmasından onur ve gurur duyuyorum"

Gaziantep Vali Yardımcısı Dr. Oktay Kaya, programın Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı ve buna paralel olarak yapılacak olan panelin ilimizde gerçekleştirilmesinden onur ve gurur duyduğumuzu ifade ediyorum. Sağlıklı Kentler Birliği toplantısının tertibinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere tüm katkı sağlayanlara teşekkürlerimi iletirim" dedi.

"Afetlere karşı dirençli kentler beyannamesi oluşturduk"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Türkiye'nin sonradan hızlı bir şekilde gelişen ancak belli bölgelerde kümelenen bir şehir anlayışıyla büyüdüğüne dikkati çekerek, "Bu konuda en fazla payı alan şehirlerden biriyiz. Bu bilinçle şehir planlamasında aksiyon alıyoruz. Bu anlamda henüz bu hafta Afetlere Karşı Dirençli Kentler Beyannamesi oluşturduk. Bundan sonraki süreçte yapacağımız bütün çalışmalarda, altyapıda, üstyapıda ve sosyal projelerde afetleri öncelik sıralamasına alacağız. Bir park, yol ya da köprü yaptığımızda afete karşı aynı zamanda toplanma alanı olarak kullanabileceğimiz projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi ele alındı

Açılış konuşmalarının ardından programın ilk oturumuna geçildi. Bu kapsamda "Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi" başlığı altında çevre mühendisliği ve iktisat alanlarından akademisyenler bir araya geldi. Prof. Dr. Feza Örüç'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, Prof. Dr. Güray Çelik ve Doç. Dr. Özge Kozal panelist olarak yer aldı.