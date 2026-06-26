Büyükşehir\'den Gazipaşalı üreticilere naylon desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'da geçtiğimiz aylarda etkili olan şiddetli fırtına ve dolu nedeniyle seralarında maddi zarar oluşan 57 üretici için toplamda 72 bin 100 metrekare naylon desteğinde bulundu.

Bu yılın Ocak ayında Gazipaşa ilçesi Macar, Çobanlar ve Beyrebucak mahallelerinde fırtına ve dolu yağışı nedeniyle seralarda hasar meydana geldi. Seralarının naylonları yırtılan ve üretimi sekteye uğrayan çiftçiler için Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı harekete geçti. Tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin mağduriyetini gidermek amacıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Gazipaşa'da 37 üreticiye toplamda 23 bin metrekare sera naylonu desteği yapıldı. Daha önceki dağıtımda başvurusu yetişmeyen üreticiler için Gazipaşa Kültür Merkezi önünde bir dağıtım daha gerçekleştirdi.

Naylon desteği üreticiler için önemli

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yaptığı hibe desteği kapsamında 57 üretici için 72 bin 100 metrekare naylonun dağıtımını yaptı. Sera naylonunun kilosunun 180 TL olduğunu söyleyen üreticiler Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği naylon desteğinin kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür

Çobanlar Mahallesi'nde üreticilik yapan Mehmet Karataş isimli vatandaş, "Domates ekili seramızın naylonu hava muhalefeti nedeniyle yırtıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldiler, seraları kontrol ettiler. Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği naylonu aldık teşekkür ederiz" dedi. Hatmi Şerife Yılmaz isimli üretici de eşinin rahatsız olduğunu ve tek sezon domates ekimi yaptığını belirterek sera naylonu desteğinin kendisi için son derece önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, "Büyükşehir Belediyesi naylonumuzu verdi. Allah razı olsun iyi ki varsınız" diye konuştu. Macar Mahalle Muhtarı Emrah Çelik de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman üreticilerin yanında yer almasının kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi. - ANTALYA