Gebze Belediyesi sağanak yağışa karşı 47 araç ve 289 personelle sahada çalışıyor - Son Dakika
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Gebze Belediyesi sağanak yağışa karşı 47 araç ve 289 personelle sahada çalışıyor

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Gebze Belediyesi sağanak yağışa karşı 47 araç ve 289 personelle sahada çalışıyor
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Gebze Belediyesi, sağanak yağışın olumsuz etkilerini azaltmak için 289 personel ve 47 araçla çalışıyor. Ekipler, 15 teknik personelin koordinasyonunda ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahale ederek vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için çalışıyor.

Gebze Belediyesi, kent genelinde etkili olan sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla 289 saha personeli ve 47 araç ve iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyenin ilgili birimleri, yağış sürecinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahada koordineli görev yapıyor. Çalışmalar, 15 teknik personelin koordinasyonunda yürütülürken ekipler, ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahale etmek için iş makineleri ve hizmet araçlarından yararlanıyor. Sağanakla mücadele kapsamında 12 kazıcı-yükleyici, 2 ekskavatör, 1 greyder, 13 kamyon, 5 kamyonet, 10 hizmet aracı, 1 sepetli araç ve 3 arazöz kullanılıyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, yağışın seyrini ve sahadaki ihtiyaçları takip ederek vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gebze Belediyesi sağanak yağışa karşı 47 araç ve 289 personelle sahada çalışıyor - Son Dakika
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