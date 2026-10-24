Gebze\'de 1 kilometrelik güzergahta 5 bin ton asfalt serilecek

Gebze'de altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında 5 bin ton asfalt serilecek. Yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta kavşak, yol ve kaldırımlar yeniden düzenlenirken, trafik akışının daha güvenli ve kontrollü hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta yol ve kaldırım düzenlemesi gerçekleştiriliyor. Ahmet Penbegüllü Bulvarı, Anibal Caddesi ve 1319 Sokak'ın kesiştiği kavşakta yapılan çalışmalarla araçların hareket yönleri yeniden düzenlenerek, trafik akışının daha kontrollü ve düzenli olması sağlanıyor.

5 bin ton asfalt serilecek

Çalışma doğrultusunda güzergahta 3 bin ton plent miks temel ve 5 bin ton asfalt kullanılacak. Ayrıca 2 bin 200 metre bordür imalatı gerçekleştirilecek ve yayaların daha konforlu ulaşımı için bin metrekare parke döşenecek. Ahmet Penbegüllü Kavşağı çevresinde son kat aşınma asfaltı ve yol çizgileri ise önümüzdeki yaz döneminde yapılacak.

Gebze'de altyapısı tamamlanan bölgelerin üstyapısının da yenilenmesiyle yollar, kavşaklar ve bağlantı güzergahları modern görünüme kavuşturuluyor. Kavşak düzenlemeleriyle araç geçişlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması amaçlanırken, gerçekleştirilen çalışmalar ilçenin ulaşım ağına ve şehir estetiğine önemli katkı sağlıyor.