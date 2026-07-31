Gebze’de Gaziler Mahallesi’nin yolları asfaltlanıyor

Gebze'de ulaşım altyapısının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Gebze Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen üstyapı yenileme programı kapsamında, ekipler Gaziler Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi. Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından mahalledeki 1716 ve 1719. sokaklarda zamanla yıpranarak kullanım ömrünü tamamlayan yollar, sıcak asfalt serilerek yenilendi.

Devam eden asfalt çalışmalarıyla hem mevcut yolların ömrü uzatılıyor hem de araç ve yaya trafiğinin daha güvenli şekilde işlemesi hedefleniyor.