Gebze köylerine konforlu ulaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gebze köylerine konforlu ulaşım

Gebze köylerine konforlu ulaşım
05.05.2026 09:17  Güncelleme: 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze'de kırsal mahallelerde 10 bin 222 metrekare parke döşenirken, Kargalı-Yağcılar hattında binlerce ton asfalt ve kapsamlı üstyapı çalışmasıyla yollar yenileniyor.

Gebze'de kırsal mahallelerde 10 bin 222 metrekare parke döşenirken, Kargalı-Yağcılar hattında binlerce ton asfalt ve kapsamlı üstyapı çalışmasıyla yollar yenileniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesinde hem kırsal mahallelerde hem de kent merkezinde üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Böylelikle yalnızca şehir merkezlerinde değil, kırsal bölgelerde de ulaşım kalitesi artırılıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan üstyapı çalışmaları birçok köyde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Buna göre büyükşehir ekipleri, Gebze'ye bağlı Hatipler, Duraklı, Ahatlı, Cumaköy, Elbizli ve Tepemanayır köylerinde parke ve bordür çalışmalarını sürdürüyor. Hatipler Mahallesi'nde 3720 Sokak'ta kilit parke yol yapımı devam ederken, 3704, 3709 ve 3703 sokaklardaki çalışmalar ise tamamlandı. Bu kapsamda toplam 10 bin 222 metrekare beton kilit parke taşı döşenerek köy içi yolların yenilenmesi planlanıyor.

Kargalı-Yağcılar hattında büyük dönüşüm

Kargalı'dan Yağcılar'a uzanan yolun Yağcılar bölümünde yer alan Cumhuriyet Caddesi'nin 5 bin metrelik kısmında kapsamlı üstyapı çalışması yapılması planlanıyor. Kargalı Caddesi'nde terasman kazı çalışmaları tamamlanırken, yolun bazı bölümlerinde trimer kazısı ve PMT tabakası serimi de bitirildi. Binlerce tonluk asfaltlama çalışması kapsamında 4 bin 800 metreküp trimer kazı 9 bin 200 metreküp yarma kazı, 3 bin metreküp dolgu, yağmur suyunun tahliyesi için 2 bin 100 metre V kanal ve 18 bin 560 ton PMT tabakası serimi yapılacak. Ayrıca 8 bin 640 ton binder ve 5 bin 760 ton aşınma asfaltı serimi ile bölgedeki yolların modern ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gebze köylerine konforlu ulaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tilki girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti O anlar kamerada Tilki girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti! O anlar kamerada
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı
Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi Aradaki yaş farkı olay oldu Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu
Mustafa Varank: Bana göre CHP’nin adayı Özgür Özel Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Hangi aday kimi getirecek İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

09:14
8 ilde 1.6 milyar TL’lik dev operasyon Suç örgütüne büyük darbe indirildi
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi
09:06
Icardi’yi isteyen Amedspor’a büyük şok
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
08:58
Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
08:32
JP Morgan’daki “köle“ skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
JP Morgan'daki "köle" skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
07:40
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
07:09
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 09:19:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Gebze köylerine konforlu ulaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.