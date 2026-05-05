Gebze köylerine konforlu ulaşım

Gebze'de kırsal mahallelerde 10 bin 222 metrekare parke döşenirken, Kargalı-Yağcılar hattında binlerce ton asfalt ve kapsamlı üstyapı çalışmasıyla yollar yenileniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesinde hem kırsal mahallelerde hem de kent merkezinde üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Böylelikle yalnızca şehir merkezlerinde değil, kırsal bölgelerde de ulaşım kalitesi artırılıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan üstyapı çalışmaları birçok köyde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Buna göre büyükşehir ekipleri, Gebze'ye bağlı Hatipler, Duraklı, Ahatlı, Cumaköy, Elbizli ve Tepemanayır köylerinde parke ve bordür çalışmalarını sürdürüyor. Hatipler Mahallesi'nde 3720 Sokak'ta kilit parke yol yapımı devam ederken, 3704, 3709 ve 3703 sokaklardaki çalışmalar ise tamamlandı. Bu kapsamda toplam 10 bin 222 metrekare beton kilit parke taşı döşenerek köy içi yolların yenilenmesi planlanıyor.

Kargalı-Yağcılar hattında büyük dönüşüm

Kargalı'dan Yağcılar'a uzanan yolun Yağcılar bölümünde yer alan Cumhuriyet Caddesi'nin 5 bin metrelik kısmında kapsamlı üstyapı çalışması yapılması planlanıyor. Kargalı Caddesi'nde terasman kazı çalışmaları tamamlanırken, yolun bazı bölümlerinde trimer kazısı ve PMT tabakası serimi de bitirildi. Binlerce tonluk asfaltlama çalışması kapsamında 4 bin 800 metreküp trimer kazı 9 bin 200 metreküp yarma kazı, 3 bin metreküp dolgu, yağmur suyunun tahliyesi için 2 bin 100 metre V kanal ve 18 bin 560 ton PMT tabakası serimi yapılacak. Ayrıca 8 bin 640 ton binder ve 5 bin 760 ton aşınma asfaltı serimi ile bölgedeki yolların modern ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. - KOCAELİ