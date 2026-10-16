Gediz\'de ÇED davasında mahkeme akü fabrikası için keşif ve bilirkişi kararı verdi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde akü fabrikasının kapasite artışı projesine verilen "ÇED Olumlu" kararı yargıya taşındı. Gediz Belediyesinin açtığı iptal davasında Kütahya İdare Mahkemesi, proje alanında keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

Mahkemenin 2026/513 esas sayılı dosyası kapsamında, 4 Kasım 2026'da Fırdan Köyü Çamlık Mevkii'ndeki proje alanında inceleme gerçekleştirilecek. Bilirkişi heyeti, tesisin insan sağlığına, tarım arazilerine, su kaynaklarına ve doğal çevreye olası etkilerini değerlendirecek.

Tesisin kapasite artışının bölgedeki tarımsal üretime zarar verebileceğini savunan Fırdan Köyü sakinleri, Gediz Belediye Başkanı ve belediye avukatı Avukat Ali İhsan Pekbilgin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bölge sakinleri, Fırdan, Aksaklar, Çeltikçi köyleri ile Muhipler ve Erdoğmuş çevresindeki tarım alanlarının korunmasını istediklerini belirterek, keşif günü sahada olacaklarını ifade etti.