Geminbeli Tüneli Çalışmaları İlerliyor - Son Dakika
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Geminbeli Tüneli Çalışmaları İlerliyor

Geminbeli Tüneli Çalışmaları İlerliyor
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Sivas Valisi Şimşek, Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmaları inceledi, kış öncesi tamamlanacak.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmesi hedeflenen Geminbeli Tüneli'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Şimşek, tünel içerisindeki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, projenin kış şartları başlamadan tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri-Zara karayolu üzerinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli ve bağlantı yollarında incelemelerde bulundu. Şantiyede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Şimşek, bağlantı yollarındaki yol yapım, güçlendirme ve diğer imalatları yerinde inceledi. Toplam uzunluğu 9 bin metre olan çift tüp tünelden araçla geçen Vali Şimşek, tamamlanan bölümlerde incelemelerde bulundu. Tünel içerisindeki inşaat çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Şimşek, geriye asfalt kaplaması ile bağlantı yollarındaki çalışmaların kaldığını belirtti. Şimşek, sahada görev yapan işçilerle de bir süre sohbet etti. Çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür eden Vali Şimşek, işçilere kolaylıklar diledi.

"Bu tünel, inşallah kış şartları başlamadan bitmiş olacak"

Hava şartlarının da tünel inşaatının tamamlamasında önemli rol oynadığını dile getiren Şimşek, "Tünel inşaatı aslında bitmiş. Sadece asfalt kaplaması kalmış. Ancak bağlantı yollarındaki çalışmalar devam ediyor. Özellikle Zara tarafındaki 4,4 kilometrelik güzergahta yoğun bir çalışma söz konusu. Bu güzergah, çetin coğrafyası olan bir güzergah ve zaman zaman da heyelanlar oluyor. İnşaatların yapımını geciktiriyor. Özellikle fore kazık gibi, plastik kazık gibi, yine taş duvar gibi inşaatlar gerektiriyor. Bu da tünelin gecikmesine sebebiyet veriyor. Ancak biraz önce gördük, orada da yoğun bir çalışma var. Bu hızla giderse ümit ediyorum ki bu tünel, inşallah kış şartları başlamadan bitmiş olacak. Vatandaşımızın hizmetine sunulmuş olacak. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, karayollarımıza, müteahhit firmaya, mühendisinden işçisine herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Sivas Valiliği, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Geminbeli Tüneli Çalışmaları İlerliyor - Son Dakika

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