Gemlik'te Petrol Kirliliği Tatbikatı - Son Dakika
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Gemlik'te Petrol Kirliliği Tatbikatı

Gemlik\'te Petrol Kirliliği Tatbikatı
16.06.2026 09:58
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Gemlik Körfezi'nde petrol kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Gemlik Körfezi'nde denizde meydana gelebilecek petrol ve türevi madde kaynaklı kirliliğe karşı acil müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, yaşanabilecek bir çevre felaketine karşı uygulanacak müdahale yöntemleri başarıyla test edildi.

Gemlik Körfezi'nde düzenlenen İlkbahar 2026 Denizde Acil Müdahale Tatbikatı'nı Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanı Bülent Sönmez, Gemlik Bölge Liman Başkanı Bora Ayper ile davetliler takip etti.

Senaryo gereği liman girişinde bekleyen bir gemiden motorin sızıntısı meydana geldiği varsayıldı. Anlık rüzgar ve akıntı verileri doğrultusunda kirliliğin yayılımı hesaplanırken, hassas bölgeler açık deniz bariyerleriyle koruma altına alındı. Yakalama, hapsetme, engelleme ve temizleme çalışmaları eş zamanlı olarak yürütüldü.

Denize yayılan motorin, yağ sıyırıcı sistemlerle toplanarak yüzer depolama tanklarına aktarıldı. Yüzeyde kalan ince tabaka ise sorbent malzemelerle temizlenerek atıklar geçici depolama alanına taşındı.

Ortak Acil Müdahale Planı kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen tatbikatta, 75 personel ile 5 deniz ve 3 kara aracı görev aldı. Hazırlanan senaryoda hassas alan statüsündeki GEMSAZ Plajı da açık deniz bariyerleriyle koruma altına alındı.

Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, deniz kazalarının önlenmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından gerekli tüm tedbirlerin titizlikle uygulandığını belirterek, oluşabilecek risklere karşı müdahale kapasitesinin geliştirilmesinde bu tür tatbikatların önemli rol oynadığını ifade etti. Canbaba, organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve personele teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Gemlik Körfezi, Denizcilik, Dünya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gemlik'te Petrol Kirliliği Tatbikatı - Son Dakika

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