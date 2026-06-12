Gercüş'te Mercimek Hasadı Bereketli - Son Dakika
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Gercüş'te Mercimek Hasadı Bereketli

Gercüş\'te Mercimek Hasadı Bereketli
12.06.2026 10:46
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Gercüş'te yağışlar mercimek hasadını artırdı. Çiftçilerin yüzü güldü, drone görüntüleriyle takip edildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kış ve bahar aylarında etkili olan yağışlar, mercimek tarlalarında berekete dönüştü. Geçen yıl kuraklıkla mücadele eden bölge çiftçisinin yüzü bu sene gülerken, hummalı hasat çalışması dron kameralarına yansıdı.

Gercüş ve köylerinde stratejik tarım ürünlerinin başında gelen mercimekte hasat dönemi tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle zor bir sezon geçiren ilçe çiftçisi, bu yıl toprakla buluşan bereketli yağışlar sayesinde altın yılını yaşıyor. Kış aylarındaki yoğun kar yağışı ve ilkbahardaki düzenli yağmurlar, mercimekte hem kaliteyi hem de verimi zirveye taşıdı.

Gercüş semalarından dron ile çekilen görüntüler, bölgedeki tarımsal hareketliliği gözler önüne serdi. Kaydedilen görüntülerde, traktörlerin tarlalarda çiftçilerle birlikte yoğun bir mesai harcadığı, biçilen mercimeklerin tarlalarda sıralandığı ve üreticilerin hummalı çalışması net bir şekilde görüldü. Dağların eteklerine kurulu ilçedeki yeşil ve sarının tonlarına bürünen tarlalar, tablo halini aldı. Çiftçilerden Vasfi Turgut, "Maşallah bu sene mercimekler çok geçen seneden kat kat daha fazla bu sene yüzümüz güldü. Şu an mercimek topluyoruz Allah verdi bizde topluyoruz. Bu sene yağışların iyi olmasıyla bereketli bir yıl olacak çiftçiler için inşallah" dedi.

Gercüş ilçesine bağlı Yüce köy muhtarı Hüseyin Yılmaz ise "Bu sene yağışların iyi olması yüzümüzü güldürdü. Verim kalitesi bu sene iyidir" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gercüş'te Mercimek Hasadı Bereketli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Reyhan Gürbüz Reyhan Gürbüz:
    güzel haber ama komşu ülkeler bunu daha verimli yapıyo ya meselâ Suriye ve Irak taraflarında hava şartları benzer ama onların teknolojileri daha iyi olduğu için daha yüksek kaliteli ürün çıkartıyolar ?? biz de aynı yatırımları yapsak o zaman biz de rekabet edebiliriz herhalde ama kimin parası var ki 0 0 Yanıtla
  • Filiz Ozkardesler Filiz Ozkardesler:
    bu arada bölgedeki çiftçilerin eğitim seviyesi düşük olsa daha iyi verim elde edebilirlerdi ?? modern tarım teknolojisine yeterince sahip değiller ki ?? devlet kurumları desteklese bunları eğitim verse daha fazla verim olabilir ya ?? veri destekli tarımı öğrenseler zirai üretimi iki katına çıkartırlar ama ne yazık ki eksik kalıyo 0 0 Yanıtla
  • Yavuz Polat Yavuz Polat:
    hamdolsun çiftçinin yüzü güldü bu sene ?? geçen sene zor olmuştu da şu yağışlar iyi geldi işte ?? 0 0 Yanıtla
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