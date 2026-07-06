Germencik\'te gece ilaçlaması sürüyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri, sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmaları kapsamında mahallelerde gece ilaçlamalarına aralıksız devam ediyor.

Germencik Belediyesi ekiplerinin, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Vektörle mücadele kapsamında Camikebir, Park,İstasyon, Mesudiye, Yeni, Yedi Eylül mahallelerinde gece ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. İlçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, sivrisinek ve çeşitli zararlıların üreme alanlarında ilaçlama yaparak muhtemel olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefledi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada mahallede gerekli ilaçlama faaliyetleri de tamamlanırken, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci çalışmalara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vektörle mücadele kapsamında mahallelerimizde gerekli ilaçlama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir" dedi. - AYDIN