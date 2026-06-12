Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri, sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmaları kapsamında Ortaklar Mahallesi'nde gece saatlerinde ilaçlama gerçekleştirdi.
Germencik Belediyesi ekiplerinin, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Vektörle mücadele kapsamında Ortaklar Mahallesi'nde gece ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. İlçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, sivrisinek ve çeşitli zararlıların üreme alanlarında ilaçlama yaparak muhtemel olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefledi.
Gece saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada mahallede gerekli ilaçlama faaliyetleri tamamlandı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de çalışmalara ilişkin yaptığı paylaşımda, vektörle mücadele kapsamında Ortaklar Mahallesi'nde gerekli ilaçlama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. - AYDIN
Son Dakika › Çevre › Germencik'te sivrisinek ve haşerelere karşı gece ilaçlaması - Son Dakika
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