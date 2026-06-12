Germencik'te sivrisinek ve haşerelere karşı gece ilaçlaması - Son Dakika
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Germencik'te sivrisinek ve haşerelere karşı gece ilaçlaması

Germencik\'te sivrisinek ve haşerelere karşı gece ilaçlaması
12.06.2026 10:42  Güncelleme: 10:43
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Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri, sivrisinek ve haşerelere karşı Ortaklar Mahallesi'nde gece ilaçlama çalışması yaptı. Vektörle mücadele kapsamında halk sağlığını korumak için üreme alanları ilaçlandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri, sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmaları kapsamında Ortaklar Mahallesi'nde gece saatlerinde ilaçlama gerçekleştirdi.

Germencik Belediyesi ekiplerinin, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Vektörle mücadele kapsamında Ortaklar Mahallesi'nde gece ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. İlçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, sivrisinek ve çeşitli zararlıların üreme alanlarında ilaçlama yaparak muhtemel olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefledi.

Gece saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada mahallede gerekli ilaçlama faaliyetleri tamamlandı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de çalışmalara ilişkin yaptığı paylaşımda, vektörle mücadele kapsamında Ortaklar Mahallesi'nde gerekli ilaçlama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Germencik'te sivrisinek ve haşerelere karşı gece ilaçlaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Germencik'te sivrisinek ve haşerelere karşı gece ilaçlaması - Son Dakika
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