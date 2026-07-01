Germencik\'te üstyapı çalışmaları başladı

Aydın'ın Germencik ilçesinde saha çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Ortaklar Mahallesi'nde üstyapı onarımına başlarken, çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Burak Zencirci, yolun en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.

Germencik Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Ortaklar Mahallesi İtimat Sokak'taki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sahaya inen belediye ekipleri, bölgede üstyapı onarım çalışmalarına başladı.

Germencik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yolun en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

İlçenin farklı noktalarında da çalışmalarını sürdüren ekiplerin faaliyetleri kapsamında, Üzümlü Mahallesi Kapalı Düğün Salonu'nun tuvaletlerine foseptik bağlantısı gerçekleştirildi, aynı salonda iç ve dış cephe boya çalışmaları gerçekleştirildi. Mesudiye Mahallesi Ardıç Sokak'ta da kaldırım tamiratı sürerken, İstasyon Mahallesi Kışla Sokak'ta ise yol tamiratı çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Başkan Yardımcısı Onur Kocabaş ve Fen İşleri Müdürü Mutlu Bilgeç ile Ortaklar Mahallesi'nde sürdürülen üstyapı onarımını takip etti. Saha incelemeleri sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Zencirci, vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi. Çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam edeceğini vurgulayan Başkan Zencirci, Germencik için her zaman çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - AYDIN