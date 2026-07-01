Germencik'te üstyapı çalışmaları başladı - Son Dakika
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Germencik'te üstyapı çalışmaları başladı

Germencik\'te üstyapı çalışmaları başladı
01.07.2026 11:03  Güncelleme: 11:07
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Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri, Ortaklar Mahallesi'nde üstyapı onarımına başladı. Belediye Başkanı Burak Zencirci, çalışmaları yerinde inceledi ve yolun en kısa sürede hizmete açılacağını belirtti. Ayrıca Üzümlü Mahallesi'ndeki düğün salonunda foseptik bağlantısı ve boya çalışmaları, Mesudiye Mahallesi'nde kaldırım tamiratı, İstasyon Mahallesi'nde yol tamiratı sürüyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde saha çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Ortaklar Mahallesi'nde üstyapı onarımına başlarken, çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Burak Zencirci, yolun en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.

Germencik Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Ortaklar Mahallesi İtimat Sokak'taki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sahaya inen belediye ekipleri, bölgede üstyapı onarım çalışmalarına başladı.

Germencik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yolun en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

İlçenin farklı noktalarında da çalışmalarını sürdüren ekiplerin faaliyetleri kapsamında, Üzümlü Mahallesi Kapalı Düğün Salonu'nun tuvaletlerine foseptik bağlantısı gerçekleştirildi, aynı salonda iç ve dış cephe boya çalışmaları gerçekleştirildi. Mesudiye Mahallesi Ardıç Sokak'ta da kaldırım tamiratı sürerken, İstasyon Mahallesi Kışla Sokak'ta ise yol tamiratı çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Başkan Yardımcısı Onur Kocabaş ve Fen İşleri Müdürü Mutlu Bilgeç ile Ortaklar Mahallesi'nde sürdürülen üstyapı onarımını takip etti. Saha incelemeleri sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Zencirci, vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi. Çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam edeceğini vurgulayan Başkan Zencirci, Germencik için her zaman çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Aydın, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Germencik'te üstyapı çalışmaları başladı - Son Dakika

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