Ula Ali Koçman MYO öğrencilerinden atıksu arıtma tesisine teknik gezi
Ula Ali Koçman MYO öğrencilerinden atıksu arıtma tesisine teknik gezi

Ula Ali Koçman MYO öğrencilerinden atıksu arıtma tesisine teknik gezi
10.05.2026 13:42  Güncelleme: 13:43
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu öğrencileri, çevre bilincini artırmak amacıyla Menteşe Düğerek Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, tesisin işleyişini yerinde öğrenerek, çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında deneyim kazandı.

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrol Programı ve Doğal Gaz Programı öğrencileri, Menteşe Düğerek Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret ederek teknik gezi gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Çevre Kimyası dersi kapsamında düzenlenen gezide öğrenciler, atıksu arıtma sisteminin işleyişini sahada inceleme fırsatı buldu. Teknik inceleme sırasında tesisin çalışma prensipleri öğrencilere aşama aşama anlatılırken, süreçlerin nasıl yürütüldüğü hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

MUSKİ yetkilileri, arıtma sistemine zarar veren atık türleri konusunda da öğrencilere bilgilendirme yaparak çevre bilincinin önemine dikkat çekti. Öğrenciler, teorik eğitimlerini uygulamalı olarak pekiştirme imkanı bulurken, çevre yönetimi ve sürdürülebilir altyapı çalışmaları hakkında da önemli deneyimler edindi.

MUSKİ yetkilileri, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, üniversite öğrencilerinin edindikleri bilgileri sadece teoride bırakmayıp uygulamalı olarak da öğrenmeleri yönündeki talimatları doğrultusunda, tesislerde öğrencilere yönelik teknik bilgilendirme ve saha eğitimlerine devam ettiklerini açıkladılar. - MUĞLA

Çevre, Son Dakika

