Giresun’da 167 bin 500 fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Giresun'da 12 farklı noktada 84 hektarlık alanda 167 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğinin Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi'ndeki törenine Giresun Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Fuat Köse, daire amirleri,AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, MHP Giresun İl Başkanı Salih Akgün ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Giresun Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, ağaçlandırma çalışmalarının geleceğe bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu belirterek, "Bugün burada geleceğe nefes, dünyaya barış olmak üzere bir aradayız. Şayet yarınlarımız nefessiz kalmasın diyorsak işe bugünden bir fidan dikerek başlamalı, yarının son gün olacağını bilsek dahi yine bir fidan dikme gayreti içerisinde olmalıyız" dedi.

Gerçekleştirilecek çalışmaların kapsamına ilişkin bilgi veren Yaprak, "Giresun Orman Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde 31 lokasyonda 99 hektar alanda 187 bin fidan, Giresun ili özelinde ise 12 farklı noktada 84 hektar alanda 167 bin 500 fidan geleceğe nefes olması için toprakla buluşturulacaktır"dedi.

Giresun Valisi Mustafa Koç ise 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde daha yeşil bir Türkiye ve gelecek hedefiyle çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Koç, "Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla ülkenin dört bir yanında eş zamanlı gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü fidan dikim etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün 81 ilimizde aynı amaç ve heyecanla fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. İlimiz genelinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarıyla Giresun'umuzun yeşil zenginliğine katkı sunuyor, geleceğe nefes oluyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından daire amirleri beraberinde bulunan öğrencilerle fidan dikimi gerçekleştirdi.