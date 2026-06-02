Giresun'da 33 Konut Tahliye Edildi

02.06.2026 14:59
Giresun'da aşırı yağışlar nedeniyle 33 konut tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Giresun'da 18-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelan ve kaya düşmeleri nedeniyle Bulancak ilçesinde toplam 33 konut tedbir amaçlı tahliye edildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, aşırı yağışların il merkezi ile çeşitli ilçe, köy ve mahallelerde heyelan ve kaya düşmesi olaylarına yol açtığı belirtildi. Yaşanan doğa olayları nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar ve yol kapanmaları meydana gelirken, çok sayıda konutun da risk altında kaldığı ifade edildi.

AFAD ekipleri tarafından sahada yapılan inceleme ve değerlendirmelerde Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyünde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen dairesel kayma şeklindeki heyelan nedeniyle 16 konutun tahliye edildiği bildirildi.

Kovanlık Beldesi Merkez Mahallesi Değirmen Yanı mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle 11 konutun, Soğuksu Mahallesi'nde ise 6 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.

Açıklamada, heyelan riski nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Kovanlık Beldesi'nde 17, Bayındır köyünde ise 16 olmak üzere toplam 33 konutun tahliye edildiği belirtildi.

Öte yandan bölgedeki risk durumunun kapsamlı şekilde değerlendirilmesi amacıyla özellikle Kovanlık Beldesi ve çevresinde yüksek hassasiyetli topografik verilerin elde edileceği ifade edildi.

Giresun AFAD İl Müdürlüğü'nün vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda saha gözlemleri ve teknik incelemelerini aralıksız sürdürdüğü, gelişmelere göre gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edildiği bildirildi.

Bayındır köyü muhtarı Saim Karakaya ise, "AFAD ekipleri bölgede heyelan boyutunu ve boşaltılması gereken evlerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdü. Daha öncede 1988-89 yıllarında da bölgede toprak oynaması olmuş. Son olarak da iki haftadır köyde toprak kayması gözlemlendi. Takip ettik. AFAD'a bilgi verdik. Dün sabah bazı bölgelerde toprak çökmeleri yaşandı. AFAD ekipleri incelemelerine başladı. 16 hane boşaltıldı. Bazı evlerde de incelemeler devam ediyor" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

