Giresun'da Sel Felaketi
Giresun'da sağanak yağış dereleri taşırdı, su baskınları ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.
Giresun'da etkili olan sağanak yağış, Doğankent, Espiye, Güce ve Tirebolu ilçelerinde derelerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu.
Özellikle grup yollarında meydana gelen taşkınlar ulaşımı olumsuz etkilerken, ekipler bölgelerde çalışma başlattı
Yağlıdere ilçesi Günece köyündeki Dalıp Deresi şiddetli yağışlar sonrası taştı. Dere üzerindeki hidroelektrik santrali selde zarar gördü.
Kaynak: İHA
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