Gökçe köyünde jandarma, öğrenci ve vatandaşlar fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi - Son Dakika
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Gökçe köyünde jandarma, öğrenci ve vatandaşlar fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi

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Gökçe köyünde jandarma, öğrenci ve vatandaşlar fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi
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Gökçe köyünde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğine jandarma, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar fidan dikip can suyu verirken etkinlikte çevrenin korunması ve daha yeşil Türkiye için farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Karaman'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte jandarma personeli, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikerek geleceğe nefes oldu.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gökçe köyünde düzenlenen fidan dikim etkinliğine kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturularak can suyu verildi. Programla doğal çevrenin korunması, ağaçlandırma çalışmalarının önemi ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakılması konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ormansız yurt vatan değildir" sözünden hareketle doğal çevrenin korunması ve ağaçlandırma çalışmalarına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmanın önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
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