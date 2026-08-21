Gökçeada’da organik tarım değerlendirildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Organik Tarım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde yapılan ve yapılması planlanan tarımsal projelerin değerlendirildiği geniş katılımlı sektör toplantısı gerçekleştirildi. Yapılması planlan tarımsal projeler çerçevesinde Gökçeada ilçesi için önemli bir potansiyeli bulunan organik tarım üretimi değerlendirildi. Marka ve ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretimi ve pazarlaması konusunda sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü idarecileri, daire müdürleri, STK temsilcileri, Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin başkanları, köy ve mahalle muhtarları, bitkisel ve hayvansal üretim yapan üreticiler, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli katıldı.