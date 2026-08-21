Gökçeada’da organik tarım değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökçeada’da organik tarım değerlendirildi

Gökçeada’da organik tarım değerlendirildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Organik Tarım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Organik Tarım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde yapılan ve yapılması planlanan tarımsal projelerin değerlendirildiği geniş katılımlı sektör toplantısı gerçekleştirildi. Yapılması planlan tarımsal projeler çerçevesinde Gökçeada ilçesi için önemli bir potansiyeli bulunan organik tarım üretimi değerlendirildi. Marka ve ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretimi ve pazarlaması konusunda sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü idarecileri, daire müdürleri, STK temsilcileri, Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin başkanları, köy ve mahalle muhtarları, bitkisel ve hayvansal üretim yapan üreticiler, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli katıldı.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Gökçeada, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gökçeada’da organik tarım değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün Altından daha kolay satılıyor Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor
Prens Harry ve Meghan İngiltere’ye Geri Dönüyor Prens Harry ve Meghan İngiltere'ye Geri Dönüyor
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm 4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
15 yaşında katil oldu 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü 15 yaşında katil oldu! 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü
Alacak-verecek kavgası can aldı Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü Alacak-verecek kavgası can aldı! Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü

10:46
Sıkı durun geliyor Galatasaray Batrakov’un ardından bir bomba daha patlattı
Sıkı durun geliyor! Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
10:34
Alihan Kuriş’in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
10:31
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda Talisca için anlaşma iddiası
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası
10:26
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı Nedeni de hayli ilginç
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
10:00
61 yıllık Türk devi iflas etti
61 yıllık Türk devi iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 11:01:52. #7.13#
SON DAKİKA: Gökçeada’da organik tarım değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.