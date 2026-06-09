Gökçedere\'de bozulan dağ ve arazi yollarında çalışma başlatıldı

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde bozulan dağ ve arazi yollarında bakım, onarım ve iyileştirme çalışması başlatıldı.

Gökçedere Belediyesi ekipleri, vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla belde genelinde arazi yollarında çalışma yapıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların arazilerine daha kolay ulaşabilmesi için bozulan güzergahlarda düzenleme gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında yol yüzeylerinde bakım ve iyileştirme yapılırken, ulaşımda aksaklık yaşanan noktalara müdahale ediliyor. Ekipler, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi için sahada çalışmalarını sürdürüyor. - BAYBURT