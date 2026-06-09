Gökçedere'de bozulan dağ ve arazi yollarında çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Gökçedere'de bozulan dağ ve arazi yollarında çalışma başlatıldı

Gökçedere\'de bozulan dağ ve arazi yollarında çalışma başlatıldı
09.06.2026 09:55  Güncelleme: 09:57
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Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde, vatandaşların ulaşımını güvenli hale getirmek ve tarımsal faaliyetleri kolaylaştırmak amacıyla bozulan dağ ve arazi yollarında bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde bozulan dağ ve arazi yollarında bakım, onarım ve iyileştirme çalışması başlatıldı.

Gökçedere Belediyesi ekipleri, vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla belde genelinde arazi yollarında çalışma yapıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların arazilerine daha kolay ulaşabilmesi için bozulan güzergahlarda düzenleme gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında yol yüzeylerinde bakım ve iyileştirme yapılırken, ulaşımda aksaklık yaşanan noktalara müdahale ediliyor. Ekipler, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi için sahada çalışmalarını sürdürüyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Gökçedere'de bozulan dağ ve arazi yollarında çalışma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gökçedere'de bozulan dağ ve arazi yollarında çalışma başlatıldı - Son Dakika
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