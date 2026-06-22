Gökçeyol Göleti'nde Su Seviyesi Rekoru - Son Dakika
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Gökçeyol Göleti'nde Su Seviyesi Rekoru

Gökçeyol Göleti\'nde Su Seviyesi Rekoru
22.06.2026 13:13
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Tokat'taki Gökçeyol Göleti, etkili yağışlar sonrası son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

Tokat'taki Kemer Yaylası'nda bulunan Gökçeyol Göleti, son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kemer Yaylası'ndaki Gökçeyol Göleti, bu yıl etkili olan yağışların ardından son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı. Doğal güzelliği, çam ormanları ve serin havasıyla bölgenin önemli mesire alanlarından biri olan gölet, su seviyesindeki dikkat çekici yükselişle havadan görüntülendi. Drone ile kaydedilen görüntülerde, gölet çevresindeki yolun sular altında kaldığı, kıyıdaki bazı ağaçların ise gölün içerisinde kaldığı görüldü.

Kemer Yaylası'nın dört mevsim ayrı güzellik sunduğunu belirten Serkan Aydın, göletteki yükselişin yağışlardan kaynaklandığını söyledi. Aydın, "Burası Tokat'a 35 kilometre uzaklıktayız. Kemer Yaylası'ndayız. Bu sene aşırı yağışlardan dolayı ağaçlarımız suyun içinde kaldı. Burada yol da vardı, o da suyun içinde kalmış. Güzel bir yayladır. Herkesi bekleriz" dedi. Yeşilin ve mavinin buluştuğu Gökçeyol Göleti, yükselen su seviyesiyle birlikte doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Gökçeyol Göleti'nde Su Seviyesi Rekoru - Son Dakika

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