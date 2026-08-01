Gölbaşı karabuğdayında hasat zamanı - Son Dakika
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Gölbaşı karabuğdayında hasat zamanı

Gölbaşı karabuğdayında hasat zamanı
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Gölbaşı Belediyesi tarafından desteklenen Karabuğday Projesi kapsamında ilçe genelinde hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından desteklenen Karabuğday Projesi kapsamında ilçe genelinde hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından kırsal kalkınmayı desteklemek, yerel üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin alternatif tarım ürünleriyle daha fazla katma değer elde etmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Karabuğday Projesi kapsamında hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Ballıkpınar Mahallesi'nde düzenlenen karabuğday hasadına; Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Alın terinin berekete dönüştüğü etkinlikte, üreticilerle bir araya gelinerek hasat heyecanı paylaşıldı.

Üreticiye destek ve alternatif ürün

Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan Karabuğday Projesi, bu yıl büyütülerek devam ediyor. 2026 yılı itibarıyla karabuğday ekim alanları 200 dönüme çıkarılırken, geçtiğimiz yıl Ballıkpınar Mahallesi'nde başlayan üretim çalışmaları bu yıl Bahçelievler ve Hacılar Mahallelerine de yaygınlaştırıldı. Proje kapsamında daha fazla üreticinin desteklenmesi ve ilçede alternatif tarımsal üretimin geliştirilmesi hedefleniyor.

Glüten içermeyen yapısıyla özellikle çölyak hastaları için önemli bir besin kaynağı olan karabuğday; aynı zamanda arıcılık faaliyetlerine katkı sağlayan güçlü bir nektar kaynağı olması ve hayvancılığa sunduğu destekle çok yönlü fayda sağlayan değerli bir tarım ürünü olarak öne çıkıyor.

"Yerel ekonomimizin büyümesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Etkinlikte üreticiler ve vatandaşlarla bir araya gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, tarım ve hayvancılığı ilçenin geleceği açısından stratejik bir alan olarak gördüklerini belirterek, "Gölbaşımızda alın terinin berekete dönüştüğü bir günü daha hep birlikte yaşamanın mutluluğunu duyuyoruz. Kırsalda üretimin güçlenmesi, çiftçimizin daha fazla kazanması ve yerel ekonomimizin büyümesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

"Gölbaşı Karabuğday markasıyla tescillemek üzere resmi başvurularımızı başlatıyoruz"

Odabaşı, Gölbaşı tarımına değer katacak müjdeyi de paylaşarak; "Kuraklığa dayanıklı yapısı ve yüksek besin değeriyle öne çıkan karabuğdayımızı, çok yakında 'Gölbaşı Karabuğday' markasıyla tescillemek üzere resmi başvurularımızı başlatıyoruz. Böylece hem üreticimize yeni bir katma değer kazandıracak hem de Gölbaşımızın adını kaliteli ve nitelikli tarımsal üretimle daha güçlü bir şekilde duyuracağız. Mahsulümüz bol, hasadımız bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda katılım sağlayan üreticilere ve vatandaşlara paketlenmiş karabuğday ve karabuğday unu karışımı dağıtıldı.

Kaynak: İHA

Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gölbaşı karabuğdayında hasat zamanı - Son Dakika

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