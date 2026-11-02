Görele'de 92 yaşındaki Ekrem Ekiz, fındık bahçesindeki heyelan için yardım istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Görele'de 92 yaşındaki Ekrem Ekiz, fındık bahçesindeki heyelan için yardım istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Görele\'de 92 yaşındaki Ekrem Ekiz, fındık bahçesindeki heyelan için yardım istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Görele\'de 92 yaşındaki Ekrem Ekiz, fındık bahçesindeki heyelan için yardım istedi
Haber Videosu

Giresun Görele'de 92 yaşındaki Ekrem Ekiz'in yaklaşık 10 dönümlük fındık bahçesinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan oluştu. Arazi yaklaşık 100 metre kayarken Ekiz, evleri ve mahalle mezarlığı için yetkililerden önlem istedi.

Giresun'un Görele ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle fındık bahçesinde büyük çaplı heyelan meydana gelen 92 yaşındaki Ekrem Ekiz, evlerinin ve mahalle mezarlığının tehlike altında olduğunu belirterek yardım istedi.

Görele ilçesine bağlı Hürriyet mahallesinde yaşayan 92 yaşındaki Ekrem Ekiz'in, aşırı yağışlar nedeniyle yaklaşık 10 dönümlük fındık bahçesinde toprak kaymaları meydana geldi. Arazinin yaklaşık 100 metre aşağı kaydığını belirten Ekiz, her yağışta yeni bir heyelan yaşanmasından endişe ettiklerini söyledi.

Bahçenin alt kısmında evlerin bulunduğunu ifade eden Ekiz, olası bir heyelanın can ve mal kaybına yol açabileceğini belirterek, "Her yağmur yağdığında korku yaşıyoruz. Fındık bahçemizde büyük toprak kaymaları oldu. Evlerimiz de heyelan nedeniyle zarar görebilir. Bir can kaybı yaşanmasından endişe ediyoruz" dedi.

Mahalle mezarlığı da risk altında

Heyelan tehlikesinin yalnızca fındık bahçesiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Ekiz, bölgenin alt kısmında bulunan mahalle mezarlığının da risk altında olduğunu söyledi.

Şiddetli yağışların devam etmesi halinde heyelanın daha geniş bir alana yayılabileceğini belirten Ekiz, "Mahallenin altında mezarlığımız da var. Büyük bir heyelan yaşanırsa evlerimizle birlikte mezarlığımız da zarar görebilir. İstanbul veya Mersin'deki gibi kuvvetli bir yağmur yağsa burayı silip süpürür. Hem evlerimiz hem bahçemiz hem de mezarlığımız tehlike altında" ifadelerini kullandı.

"Önlem alacak kendi imkanım yok"

Maddi imkanlarının yetersiz olduğunu ve kendi başına önlem alamadığını dile getiren Ekiz, yetkililerden bölgeye müdahale edilmesini istedi.

Ekiz, "Buraya ekskavatör getirecek gücüm yok. Benim fındık bahçemin devamında başka bir vatandaşın da bahçesi bulunuyor. Onun arazisi de tehlikede. Bir an önce önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
HürriyetGiresunGöreleGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu Gizli bölmeden servet çıktı Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı
Galatasaray’da kriz İşte küfürlü kavganın perde arkası Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı Altında işler değişti 17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti
Pentagon’un “çılgın“ planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi Pentagon'un "çılgın" planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Her şey bir doğum günü kartıyla başladı 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor
Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
11:03
9 gol yiyen kaleciden maç sonrası olay sözler
9 gol yiyen kaleciden maç sonrası olay sözler
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:35
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
10:33
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
10:17
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
10:09
Otogaza dev zam geliyor Litresi 50 lirayı aşacak
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak
09:45
Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 11:09:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Görele'de 92 yaşındaki Ekrem Ekiz, fındık bahçesindeki heyelan için yardım istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android