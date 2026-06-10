Güneş Panelleri Çevreyi Kirletmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güneş Panelleri Çevreyi Kirletmiyor

Güneş Panelleri Çevreyi Kirletmiyor
10.06.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Raşit Turan, modern güneş panellerinin zehirli madde içermediğini ve çevre dostu olduğunu vurguladı.

ODTÜ GÜNAM Silisyum PV Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Raşit Turan, güneş panellerinin çevreyi kirlettiği yönündeki iddiaların bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini belirterek, modern güneş panellerinin zehirli madde içermediğini ve geleceğin en temiz enerji kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

ODTÜ GÜNAM Silisyum PV Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Raşit Turan, güneş enerjisi sistemleri hakkında kamuoyunda dile getirilen "çevreyi kirletiyor" iddialarının bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini söyledi. Turan, modern güneş panellerinin büyük bölümünün silisyum tabanlı olduğunu ve kullanılan malzemelerin doğaya zararlı olmadığını vurguladı. ODTÜ GÜNAM Silisyum PV Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Raşit Turan, güneş enerjisi sistemleri hakkında kamuoyunda dile getirilen "çevreyi kirletiyor" iddialarının bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini söyledi. Dünyada kullanılan güneş panellerinin yüzde 95'inden fazlasının silisyum tabanlı hücrelerden oluştuğunu belirten Turan, silisyumun doğada en yaygın bulunan elementlerden biri olduğuna dikkat çekti. Turan, "Silisyum güneş hücreleri tellerle birbirine bağlanarak iki cam arasına ya da cam ile polimer tabanlı bir başka tabaka arasına sabitlenir. Silisyum, yer kabuğunun yüzde 25'ini oluşturan SiO2 malzemesinden elde edilir ve zehirli değildir. Silisyum dışında alüminyum, gümüş, cam ve polimer gibi malzemeler kullanılır. Bu malzemelerin hiç birisi zehirli değildir" dedi.

"Paneller güneşin altında sessizce enerji üretir, atık üretmez, herhangi bir gaz salımı yapmaz"

Günümüzde kullanılan modern fotovoltaik panellerin herhangi bir madde salımı yapmadığını ve çalışırken hava, su veya toprak kirliliği oluşturmadığını ifade eden Turan, güneş panellerinin zehirli olduğuna dair iddiaların yanıltıcı olduğunu kaydetti. Turan, "Şu anda yaygın kullanımı olmayan CdTe ince film panellerde yer alan Cd elementi bu yönde bir algı oluşturmuştur. Ancak, mevcut Si tabanlı panellerde bu element kullanılmadığından herhangi bir tehlike söz konusu değildir" dedi. Turan, güneş panellerinin fosil yakıtlı enerji kaynaklarıyla kıyaslandığında çevresel etkilerinin son derece düşük olduğuna dikkat çekerek, "Paneller güneşin altında sessizce enerji üretir, atık üretmez, herhangi bir gaz salımı yapmaz. Bugün dünyada hiçbir enerji üretim teknolojisi çevre dostluğu açısından güneş enerjisiyle yarışabilecek seviyede değildir" diye konuştu.

"Temiz enerji dönüşümünün merkezinde güneş var"

Küresel enerji dönüşümünde güneş enerjisinin kritik rol üstlendiğinin altını çizen Turan, Türkiye'nin de bu alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin sahip olduğu yüksek güneşlenme süresi ve coğrafi avantaj sayesinde Avrupa'nın en önemli güneş enerjisi merkezlerinden biri olabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye güneşlenme süresiyle son derece güçlü bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin doğru yatırımlarla değerlendirilmesi hem enerji ithalatının azaltılmasına hem de ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağlayacaktır. Bunun yanında güneş teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, enerji depolama ve yüksek teknoloji üretimi gibi birçok alanı besleyen büyük bir ekosistem oluşturuyor. Bu alanda Türkiye'nin önünde önemli bir fırsat durmaktadır. Ülkemizin yalnızca kullanıcı değil teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir ülke olması mümkündür. Son yıllarda meydana gelene gelişmeler Türkiye'nin bu yönde ilerlemesini desteklemektedir. Kısacası; dünyanın geleceği için temiz enerjiye geçiş hızlanmalı. Güneş enerjisi de bu dönüşümün en güçlü aktörlerinden biri. Sessiz, temiz ve sürdürülebilir yapısıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın anahtarlarından biri olacaktır." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Raşit Turan, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güneş, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Çevre Güneş Panelleri Çevreyi Kirletmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi
ABD’ye alınmayan hakem, İstanbul’dan veryansın etti ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti
Şişli’de 10 yıl önce Aynur Kanbur’u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de 10 yıl önce Aynur Kanbur'u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

15:05
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
14:57
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe’ye sarıldı
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 15:15:31. #7.12#
SON DAKİKA: Güneş Panelleri Çevreyi Kirletmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.