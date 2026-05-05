Güney Mahallesi\'nde temizlik çalışmaları tamamlandı

Bozdoğan Belediyesi, Güney Mahallesi'nde kireçleme ve temizlik çalışmalarını tamamladı.

Bozdoğan'da temizlik ve haşereyle mücadele kapsamında başlatılan kireçleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bozdoğan Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Güney Mahallesi'nde kireçleme uygulaması tamamlandı.

İlçe genelinde tüm mahallelerde etap etap devam eden çalışmalarla, özellikle yaz ayları öncesinde haşere oluşumunun önüne geçilmesi hedefleniyor. Vatandaş sağlığını korumaya yönelik sürdürülen uygulamalar, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Güney Mahallesi Muhtarı Mehmet Yağcıoğlu, yapılan hizmetlerden dolayı Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Bozdoğan Belediyesi'nin kireçleme çalışmalarını ilçe genelinde sürdüreceği öğrenildi. - AYDIN