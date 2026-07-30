Güneykent Seyir Yolu projesinde çalışmalar hızla sürüyor

Elazığ Belediyesi tarafından Güneykent Mahallesi'nde yapımına başlanan Güneykent Seyir Yolu projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonu hedefi ile projeleri yatırıma dönüştürmeye devam eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çevre ve Şehircilikte Elazığ Vizyonu doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan Güneykent Seyir Yolu projesiyle de kente yeni bir değer daha kazandırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Güneykent Mahallesi'nde yaklaşık 2 buçuk kilometrelik ana ulaşım aksı boyunca hilal formunda mahalleyi çevreleyerek modern bir yaşam alanı olarak tasarlanan Güneykent Seyir Yolu projesi bünyesinde bulunan kafeterya ve sosyal tesisin kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Peyzaj zemin düzeltme ve altyapı çalışmaları ise hızla devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Güneykent Seyir Yolu, Elazığ'ın sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek. Öte yandan projede bisiklet yolu, kauçuk yürüyüş parkuru, peyzaj gezinti alanları, geniş yeşil alanlar, dekoratif bitkilendirme ve modern aydınlatma sistemleri yer alacak. Ayrıca içinde kafeterya, mescit, sosyal tesis, oturma alanları, kameriye ve pergolalar, çocuk oyun grupları ile açık hava fitness bölümleri bulunacak. Bu özellikleriyle Güneykent Seyir Yolu, vatandaşlara huzurlu, keyifli bir ortam sunacak ve tüm Elazığlılar için de cazibe merkezi haline gelecek.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Proje şehre değer katacak önemli bir proje olacak. Güneykent Seyir Yolu'nun sadece bölge sakinleri için değil, tüm Elazığlılar için cazibe merkezi olacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete sunulacak olan yatırımın bölgeye ve şehre huzurlu ve keyifli bir ortam sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.