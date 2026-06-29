Güroymak'ta Kuşların Görsel Şöleni - Son Dakika
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Güroymak'ta Kuşların Görsel Şöleni

Güroymak\'ta Kuşların Görsel Şöleni
29.06.2026 09:25
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Bitlis'te gün batımında binlerce kuşun oluşturduğu görsel şölen doğaseverleri büyüledi.

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki sazlıkta binlerce kuşun gökyüzünde oluşturduğu görsel şölen eşliğinde yaşanan gün batımı, doğaseverleri kendine hayran bıraktı.

Güneşin kızıllığı eşliğinde gökyüzünü kaplayan kuş sürüleri, senkronize uçuşlarıyla adeta belgesel sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Gün batımının büyüleyici atmosferinde güneşin önünden geçen binlerce kuş, oluşturdukları eşsiz siluetlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gökyüzünde ahenk içinde hareket eden kuşların dansı, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Doğa Gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen, yaşanan doğa olayının etkileyiciliğine dikkat çekerek, "Binlerce kuşun gün batımında gökyüzünde sergilediği uyumlu uçuş gerçekten büyüleyiciydi. Ortaya çıkan manzara, bir doğa belgeselinden alınmış kareleri andırıyordu" ifadelerini kullandı.

Dr. Önen, Bitlis'in Güroymak ilçesinden Muş il sınırına kadar uzanan geniş sazlık alanların 100'ün üzerinde kuş türüne ve binlerce göçmen kuşa yaşam alanı sunduğunu belirtti. Bölgenin sahip olduğu sulak alanlar ve zengin biyolojik çeşitliliğin, her yıl çok sayıda doğa gözlemcisi ve fotoğrafçıyı bölgeye çektiğini vurgulayan Önen, sazlıkların korunmasının hem kuş popülasyonu hem de ekoturizm açısından büyük önem taşıdığını söyledi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Güroymak'ta Kuşların Görsel Şöleni - Son Dakika

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