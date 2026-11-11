Güroymak'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Güroymak'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

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Güroymak\'ta Milli Ağaçlandırma Günü\'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'ndeki etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu; Kaymakam, belediye başkanı ve kurum amirleri katıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Onur Aykaç, Belediye Başkanı Eşref Mutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmüttalip Güneri ve kurum amirlerinin katılımıyla Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinlikte daha yeşil bir Güroymak ve daha yaşanabilir bir gelecek için doğayı korumanın, ağaçlandırma çalışmalarını desteklemenin ve çevre bilincini gelecek nesillere aktarmanın önemine değinildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Güroymak'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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