Güvercin Hatay Payas\'ta balkon boşluğundan itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Güvercin Hatay Payas'ta balkon boşluğundan itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde bir evin balkon boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Karacami Mahallesi'ndeki olayda vatandaşların ihbarı üzerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güvercini güvenle çıkarıp doğal yaşamına bıraktı.
Hatay'ın Payas ilçesinde bir evin balkon boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Payas ilçesine bağlı Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. Balkon boşluğunda güvercinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda güvercini bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı.
Kurtarılan güvercin, doğal yaşamına devam etmesi için serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?