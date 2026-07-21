Güvercinler Sıcaktan Kaçış Yolu Buldu

Elazığ'da sıcaktan bulanan güvercinler, süs havuzunda serinledi.

Elazığ'da etkisini artıran kavurucu sıcak hava, sadece vatandaşları değil, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı kentte sıcaktan bunalan güvercinler, süs havuzlarında serinledi.

Kent merkezinde sıcaklığın etkisiyle bunalan güvercinlerin süs havuzunda yıkanarak serinlemeye çalıştığı anlar dikkat çekti. Güvercinlerin suyla yıkanarak rahatlaması objektiflere yansıdı. - ELAZIĞ