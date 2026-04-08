Meyve ağaçlarının çiçek açtığı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kar yağışı başladı.
Günlerdir yağmur yağışlarının belirli aralıklarla devam ettiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Meyve ağaçlarının çiçek açtığı ilçede kar yağışı yaz ve kış mevsimini bir arada gösteren güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar ise, "Baharı bekliyorduk kar yağdı" diyerek yağışı şaşkınlıkla karşıladı. - AKSARAY
Son Dakika › Çevre › Güzelyurt'ta Kar Yağışı Sürprizi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?