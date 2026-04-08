Güzelyurt'ta Kar Yağışı Sürprizi

Meyve ağaçlarının çiçek açtığı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kar yağışı başladı.

Günlerdir yağmur yağışlarının belirli aralıklarla devam ettiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Meyve ağaçlarının çiçek açtığı ilçede kar yağışı yaz ve kış mevsimini bir arada gösteren güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar ise, "Baharı bekliyorduk kar yağdı" diyerek yağışı şaşkınlıkla karşıladı. - AKSARAY