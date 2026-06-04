Başkan Özdoğan: "Temiz çevre, sağlıklı yaşamın temel şartıdır" - Son Dakika
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Başkan Özdoğan: "Temiz çevre, sağlıklı yaşamın temel şartıdır"

Başkan Özdoğan: "Temiz çevre, sağlıklı yaşamın temel şartıdır"
04.06.2026 16:12  Güncelleme: 16:14
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevre korumasının önemine vurgu yaparak, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve sürdürülebilir yaşam için herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Başkan Özdoğan, çevre korunmasının sadece bugünün değil gelecek nesillerin de ortak sorumluluğu olduğunu belirterek tüm vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Doğal kaynakların bilinçli kullanılması, çevre temizliğinin korunması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak çevreye duyarlı projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Özdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Çevre, bizlere emanet edilmiş en değerli hazinelerden biridir. Temiz bir çevre, sağlıklı bir yaşamın temel şartıdır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha temiz ve daha yeşil bir dünya bırakabilmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Çevreye sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Bu bilinçle ilçemizde temizlik, yeşil alanların artırılması, geri dönüşüm ve çevre düzenlemeleri başta olmak üzere birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğine de dikkat çeken Başkan Özdoğan, çocuklara ve gençlere çevre sevgisinin aşılanmasının geleceğin daha temiz bir dünya üzerinde şekillenmesine katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Özdoğan, "Dünya Çevre Günü'nün çevre konusunda farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizi doğamızı koruma konusunda duyarlı davranmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Başkan Özdoğan: 'Temiz çevre, sağlıklı yaşamın temel şartıdır' - Son Dakika

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