Başkan Özdoğan: "Temiz çevre, sağlıklı yaşamın temel şartıdır"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Başkan Özdoğan, çevre korunmasının sadece bugünün değil gelecek nesillerin de ortak sorumluluğu olduğunu belirterek tüm vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Doğal kaynakların bilinçli kullanılması, çevre temizliğinin korunması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak çevreye duyarlı projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Özdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Çevre, bizlere emanet edilmiş en değerli hazinelerden biridir. Temiz bir çevre, sağlıklı bir yaşamın temel şartıdır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha temiz ve daha yeşil bir dünya bırakabilmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Çevreye sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Bu bilinçle ilçemizde temizlik, yeşil alanların artırılması, geri dönüşüm ve çevre düzenlemeleri başta olmak üzere birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğine de dikkat çeken Başkan Özdoğan, çocuklara ve gençlere çevre sevgisinin aşılanmasının geleceğin daha temiz bir dünya üzerinde şekillenmesine katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Özdoğan, "Dünya Çevre Günü'nün çevre konusunda farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizi doğamızı koruma konusunda duyarlı davranmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ