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Hafta Sonu Yağış Bekleniyor

Hafta Sonu Yağış Bekleniyor
18.06.2026 16:52
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Meteoroloji uzmanı, hafta sonu için sağanak yağış uyarısında bulundu, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu yurt genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışların görüleceğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, İHA muhabirine hafta sonu ülke genelinde nasıl bir havanın beklendiğini açıkladı. Macit, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre cuma günü yurdun iç ve batı kesimlerinde yağışlar bekliyoruz. İç Ege, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bu yağışlar özellikle Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Ege'de, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya çevrelerinde ve Denizli çevrelerinde, İç Anadolu'nun güneyinin tamamında ve Ankara'nın güney ve batısında yerel olarak kuvvetli olacak. Sel, su baskınına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Önümüzdeki haftanın ortasına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek"

Cumartesi günü Akdeniz'de, İç Anadolu'nun güney ve batısında, İç Ege'de, Karadeniz Bölgesi'nde yağışların devam edeceğini aktaran Macit, "Pazar gününden itibaren de yağışlar sadece kuzeydoğu bölgelerde, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde devam ediyor. Diğer yerlerde yağış beklemiyoruz. Yağışlar cuma gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde azalıyor. Sıcaklıklar önümüzdeki haftanın ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyredecek. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren artarak, mevsim normalleri civarına gelmesini bekliyoruz" dedi.

"İstanbul'da cuma günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışımız var"

Özellikle kısa süreli yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Macit, "İstanbul'da cuma günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışımız var. Hafta sonunda İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı 26 derece civarında olacak. Ankara'da da cuma günü ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış var. Cuma günü güney ve batısında yer yer kuvvetli olacak. Pazar günü Ankara'da yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı da yine 25 ila 26 derece civarında olacak. İzmir'de iç kesimlerde yağışlarımız var. Kıyılarda yağış beklemiyoruz İzmir'in. Hava sıcaklığı da 32-33 derece civarında bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Hafta Sonu Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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