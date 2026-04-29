Hakkari\'de kamelyalar tahrip edildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Ulu Camii önündeki kamelya ve çeşitli kent mobilyaları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Ulu Camii önünde halkın dinlenmesi için kurulan kamelya ve çeşitli kent mobilyalarının tahrip edilmesi üzerine Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Olayla ilgili zabıta ekiplerince gerekli tutanaklar tutulurken, sorumluların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. - HAKKARİ