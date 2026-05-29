Hakkari\'de Nadir Engerek Yılanı Görüldü

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde doğa yürüyüşüne çıkan doğaseverler, nadir görülen büyük bir engerek yılanıyla karşılaştı.

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen CİSAD Doğa Derneği üyesi Yasin Aşkan ve beraberindeki ekip, sabah saatlerinde Kırıkdağ köyüne bağlı Bala Yaylası Çiçek Vadisi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüş sırasında yaklaşık iki metreden daha uzun olduğu belirtilen engerek yılanı ile karşılaştı.

Doğal yaşam alanında görülen dev engerek, ekipte kısa süreli heyecana neden oldu. Doğaseverler, yılanı rahatsız etmeden güvenli mesafeden görüntü alarak bölgeden ayrıldı.

Yürüyüşe katılan ekip üyeleri, yaz aylarında doğaya çıkan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, özellikle yayla ve kırsal alanlarda karşılaşılabilecek yabani canlılara karşı tedbirli davranılması gerektiğini ifade etti.

Bölgenin biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan doğaseverler, yabani hayvanların yaşam alanlarına saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Uzmanlar ise yayla ve kırsal alanlarda yürüyüş yapan vatandaşları, kayalık ve otluk bölgelerde dikkatli hareket etmeleri konusunda uyardı. - HAKKARİ