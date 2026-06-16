Hakkari\'de Su Projesi İçin Yol Çalışmaları

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, Helil Vadisi'nden kente getirilecek içme suyu projesi kapsamında yapımı süren servis yolunda incelemelerde bulundu.

Kırıkdağ köyünden başlayıp yaklaşık 3 bin metre rakımdaki Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'na kadar uzanan güzergahta incelemeler yapan Cüneyt Zor, yol genişletme ve yapım çalışmalarının gerçekleştirileceği alanlarda değerlendirmelerde bulundu. Asfaltlanması planlanan 3 kilometrelik yol kesiminde de incelemelerde bulunan Zor, Yol ve Ulaşım Müdür Vekili Fazıl Çallı ile ilgili birim yetkililerinden proje hakkında bilgi aldı.

Yapılacak çalışmalarla bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve ziyaretçilere daha güvenli ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor. Son yıllarda doğa turizminin önemli destinasyonlarından biri haline gelen Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nda hayata geçirilecek yol çalışmalarıyla bölgenin turizm potansiyelinin daha da artırılması amaçlanıyor.

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından önümüzdeki günlerde başlanması planlanan yol genişletme ve asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'na ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi bekleniyor. - HAKKARİ